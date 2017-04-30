Sarıyer'deki Cinayet

Sarıyer'de, prodüksiyon ve eğlence şirketi GEM TV'nin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeel Karimian ile ortağı Kuveyt uyruklu Muhammed El Muhtari'yi öldüren kişilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sarıyer'de dün meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin incelemeyi çok yönlü yürütüyor.



Bu çerçevede, olay yeri yakınındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, görgü tanıklarının da ifadesine başvurdu.



Görüntüler ve ifadeler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, Ayazağa Caddesi'nde 34 RB 9549 plakalı aracın önünü başka bir otomobille kestikten sonra Karimian ile El Muhtari'yi öldürüp kaçan maskeli saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.