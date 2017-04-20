Sarıyer'de Uyuşturucu Operasyonu;26 Kişi Tutuklandı

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Çayırbaşı mahallesinde 35 adreste uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyerek 11 Nisan'da operasyon düzenlenerek 26 kişi gözaltına alındı. Polis helikopteri ve Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yapılan operasyonda Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 986 gram bonzai, 1 kilo 768 gram esrar, 8 gram toz halinde getirilmiş ecstasy hap, 4 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, sahte ehliyet, sahte nüfus cüzdanı ile 5 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - İstanbul