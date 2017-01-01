Sarıyer'de Silahla Yaralama

Sarıyer'de babasını camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'ne gelen G.A, namaz kılan babasına av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar G.A'nın babası A.A. ile yanında namaz kılan Y.D'ye isabet etti.



Şüpheli G.A. olay yerinden kaçarken, sırtından yaralanan A.A. ile Y.D. hastaneye kaldırıldı.



Polisin araştırmasında, G.A'nın babası A.A. ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği ve bu nedenle tüfekle ateş açtığı belirlendi.



G.A'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.