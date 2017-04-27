IHAAW150252-ASA/27-04-2017



- Sarıyer'de Rus Savaş gemisi ve yük gemisinin çarpışması hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada tüm personel kurtarılırken Rus Savaş gemisinin ise battığı bildirildi. 27.04.2017 15: 02: 52 TSI

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