Sarıyer'de Otomobil Ormanlık Alana Uçtu: 1 Yaralı





Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra ormanlık alana uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.



Olay Sarıyer, Büyükdere Caddesi, Maslak İstikameti'nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İlker Aytaç yönetimindeki 34 THV 56 plakalı ticari taksi, Maslak istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra demir çitleri de deviren otomobil ormanlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri merdiven yardımıyla ormanlık alana inerek otomobil içerisindeki sürücüye ulaştı. Ormanlık alandan çıkartılan sürücü ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Kaza yerinden görüntü



-İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralı kişiye ulaşması



-Sağlık ekipleri yaralı kişi ilk müdahalesi



-Yaralı kişinin ambulansa götürülmesi



-Yaralı kişinin ambulans içerisinden görüntü



-Olay gören kişinin itfaiye ekiplerine olayı anlatması



-Olayı gören Gökay Taş ile röportaj



-İtfaiye ve polis araçlarından görüntü



-Genel ve Detaylar - İstanbul