Sarıyer'de "ölüm çukuru" tehlike saçıyor

Sarıyer Ayazağa'da yol kenarında üzeri tahtalarla kapatılmış kanalizasyon çukuru vatandaşı isyan ettirdi



İSTANBUL - Sarıyer Ayazağa'da en işlek caddelerden birinin hemen kenarında ve özellikle işçilerin kullandığı güzergahta, kapağı olmayan kanalizasyon çukuru ölüm saçıyor. Üzeri sadece parçalanmış tahtalarla kapalı duran çukur, vatandaşları isyan ettirdi.Vatandaşlar Sarıyer Belediyesi'ne tedbir almadığı için tepki gösterdi.

Sarıyer'de işlenin en işlek caddesin içler acısı hali kameralara yansıdı. Çevredeki şantiyelerin çalışması nedeniyle bozulan yolda yürümek bile güçlükle yapılırken, caddenin ortasında üstü tahtalarla kapatılmış kanalizasyon çukuru faciaya davetiye çıkarıyor. Özellikle işçilerin güzergahında kapağı olmayan kanalizasyon çukuru, tehlikenin boyutunu ortaya çıkarttı. Her türlü canlıya tehlike saçan çukurun üstü sadece parçalanmış tahtalar ve birkaç taş parçasıyla kapatılmış olması dikkat çekti.Vatandaşlar ise Sarıyer Belediyesi'ne insan hayatına verdiği değer nedeniyle tepki gösterdi.

"Eğer görmeseydim içine düşüp ölebilirdim"

Ercan Kartal, "Bunun böyle bırakılması hiç hoş değil. Ben de şimdi fark ettim, eğer görmeseydim içine düşüp ölebilirdim. Belediyenin bununla ilgilenip, kapak takması gerekiyor. Çocuklar falan burada oyun oynasa büyük bir sıkıntı. Bir insanın düşebileceği şekilde de geniş. Üzerine tahtalarla kapatılmış. Kapalı da sayılmaz tahtalar kırılmış" dedi.

(DCC-EY