Sarıyer'de Lüks Otomobile Silahlı Saldırı: 2 Ölü

İstanbul Sarıyer'de bir cipte bulunan çarşaflı 2 kişi, lüks bir otomobilin önünü keserek otomobil içerisindekilere kurşun yağdırdı. Olayda İran uyruklu 2 kişi hayatını kaybederken saldırganlar kaçtığı cip ise Kemerburgaz yolu üzerinde alev alev yanarken bulundu.



Olay, saat 20.15 sıralarında Maslak Ayazağa Caddesi Levent sapağı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 34 HD 9999 plakalı lüks cipten inen çarşaflı 2 kişi 34 RB 9549 plakalı lüks otomobilin önünü kesti. O sırada çarşaflı 2 kişi lüks otomobilin içerisinde bulunan ve İran uyruklu olduğu öğrenilen S.K ve M.M.'ye kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri lüks otomobilin şoför koltuğunda bulunan S.K.'nın başından aldığı kurşunla araç içerisinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, otomobil içerisinde bulunan ağır yaralı M.M. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Polis ekipleri inceleme yaptı



Olay yeri inceleme ekipleri lüks otomobil çevresine şerit çekerek delil çalışması yaptı. Ekipler, otomobilin camlarının kırıldığını ve otomobil yanında çok sayıda boş kovan olduğunu tespit etti. Olayı haber alan S.K. ve M.M.'nin yakınları olay yerine gelerek bir süre sinir krizi geçirdi.



Şüpheli araç yanmış halde bulundu



Olaya karıştığı iddia edilen zanlılar, kullandıkları lüks cipi TEM otoyolu Kemerburgaz kavşağında park edip ateşe verirken, olay yerinden hızla uzaklaştılar. Polis kaçan şahısları yakalamak için çevrede geniş çaplı arama başlattı. - İSTANBUL