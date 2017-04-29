Sarıyer'de Lüks Otomobile Silahlı Saldırı: 2 Ölü

SARIYER'de, seyir halindeki otomobilin önünü kesen başka bir araçtaki saldırganların açtığı ateş sonucu lüks araçtaki iki İran uyruklu kişi hayatını kaybetti.



Olay, Maslak Ayazağa Caddesi Levent istikametinde saat 20.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre; cadde üzerinde seyreden içinde iki İran uyruklu kişinin bulunduğu 34 RB 9549 plakalı lüks aracın önü 34 HD 9999 plakalı bir cip tarafından kesildi. Cipten inen kişi yada kişiler araca ateş açtı.



ARAÇ SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Saldırganlar ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis yönlendirildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri aracı kullanan S.K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan ve ağır yaralanan M.M. ise Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu ağır olan M.M yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



YAKINLARI GÖZ YAŞI DÖKTÜ



Haberi alan yakınları ise kısa sürede olay yerine geldi. Gördükleri manzara karşısında şoke olan üç kadın göz yaşlarına hakim olamadı.



POLİS İNCELEME YAPTI



Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, şerit çekerek araç üzerinde incelemelerde bulundu. Polis, olayın aydınlatılması için çevrede bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları incelemeye aldı. Öte yandan, aynı caddeden geçen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, olay yerinde durarak yetkililerden bilgi aldı. Genç, aldığı ilk bilgilere göre olayın alacak, verecek meselesinden kaynaklandığını belirtti.



ŞÜPHELİ ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU



Şüpheli aracın peşine düşen ekipler, zanlılara ait olduğu öne sürülen aracı, Kemerburgaz yolu üzerinde ise ateşe verilmiş bir halde buldu. Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.







- İstanbul