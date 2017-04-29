Sarıyer'de Lüks Otomobile Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA



Sarıyer'de seyir halindeki otomobilin önün kesen başka bir araçtaki saldırganların açtığı ateş sonucu lüks araçtaki iki İrqa n uyrukly kişi hayatını kaybetti.



Olay Sarıyer Maslak Ayazağa Caddesi Levent istikametinde saat 20.15 sıralarında yaşandı.



İdddiaya göre; Cadde üzerinde seyredeniçinde iki İran uyruklu kişinin bulunduğu 34 RB 9549 plakalı lüks aracın önü bir cip tarafından kesildi. Cipten inen kişi yada kişiler araca ateş açtı. Araçta bulunan bir İran uyruklu kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan diğeri çevredeki özel bir hastaneye sevk edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sev edildi. Polislerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Öte yandan Kemerburgaz yolu üzerinde ise ateşe verilmiş bir cip bulundu. Saldırganlar içinde bulunduğu cip ise Kemerburgaz yolu üzerinde alev alev yanarken bulundu.