Sarıyer'de Kurşunlanan Araçta Ölen Kuveytlinin Cenazesi, Adli Tıp'tan Alındı

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde önü kesilip kurşunlanan aracın içerisinde bulunan 2 kişiden biri olan Kuveytli Muhammed El Muhtari'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Atatürk Havalimanı'na götürüldü.



Sarıyer'de dün akşam saat 20.30 sıralarından lüks bir aracın önünü, kullandıkları ciple kesen silahlı 2 kişi, aracı kurşun yağmuruna tutmuştu. Silahlı saldırıda İran uyruklu prodüktör Saaed Karimian ve Kuveyt uyruklu Muhammed El Muhtari hayatını kaybetmişti. Silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı cip ise daha sonra ateşe verilmişti.



Önce hastaneye, ardından da Bahçelievler Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden Kuveytli El Muhtari'ye ait olan cenaze bugün konsolosluk araçları ile gelen yetkililerin yürüttüğü işlemlerin ardından Adli Tıp'tan alınarak, Atatürk Havalimanı'na götürülmek üzere yola çıktı. - İSTANBUL