Sarıyer'de Cinayet: 2 Ölü

Sarıyer'de araçları içinde silahlı saldırıya uğrayan İran asıllı iki kişi yaşamını yitirdi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre akşam saatlerinde Ayazağa Caddesi'nde seyreden 34 RB 9549 plakalı aracın önü başka bir araç tarafından kesildi.



Diğer araçtan inen yüzleri maskeli kişi ya da kişiler araca silahla ateş açtı, ardından aynı araçla olay yerinden kaçtı.



Saldırıda İran asıllı olduğu öğrenilen S.K olay yerinde, M.M ise hastanede yaşamını yitirdi.



Öte yandan saldırganların kullandığı aracın Kemerburgaz'da ateşe verilerek terk edildiği öğrenildi.



Polisin olaya ilişkin incelemeleri sürüyor.