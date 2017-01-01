Sarıyer'de Camide Babasını Vurup Kaçtı!

Sarıyer Çayırbaşı'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'ne gelen G.A, namaz kılan babasına av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar G.A'nın babası A.A. ile yanında namaz kılan Y.D'ye isabet etti.

Şüpheli G.A. olay yerinden kaçarken, sırtından yaralanan A.A. ile Y.D. hastaneye kaldırıldı.

Polisin araştırmasında, G.A'nın babası A.A. ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği ve bu nedenle tüfekle ateş açtığı belirlendi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cezayirli Hasan Paşa Camisi'nde babası A.A. ile cemaatten Y.D'yi av tüfeğiyle yaraladıktan sonra firar eden şüpheli G.A'yı (15) yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de saklandığı adreste yakalanan G.A, emniyete götürüldü.