Sarıyer'de Bu Görüntüleden Saniyler Sonra Öldü

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL



Sarıyer'de, karşıdan karşıya geçerken bir minibüsün çarpmasıyla hayatını kaybeden 56 yaşındaki Necdet Akyıldız'ın, ölümeden saniyeler önce arkadaşıyla kaldırımda yürüyüşü güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Sarıyer Maden Mahallesi Nalbant Çeşme Caddesi'nde 26 Aralık günü 19.00 sıralarında meydan geldi. Alınan bilgiye göre, bir arkadaşıyla kaldırımda bir süre yürüyen oto tamircisi Necdet Akyıldız'a, karşıdan karşı geçerken 34 LCR 52 plakalı minbüs çarptı. Ağır yaralanan Akyıldız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akyıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Cemil Ç. gözaaltına alındı. Cemil Ç. polisteki ifadesinde, "Yol yağmurluydu, karanlık da vardı, maktül de koyu renk giyinmişti, çok geç fark ettim, frene bastım ama duramayıp amcaya vurdum. O bölgede ışık yoktu, karanlıktan çarptığımı fark edemedim."dedi.



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemil Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



AKYILDIZ'IN SONRA YÜRÜYÜŞÜ KAMERADA



Akyıldız'ın kazadan bir kaç saniye önceki görüntüleri güvenlik kmaerarına yansıdı. Görüntülerde, Akyıldız arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürürken görülüyor.



Görüntü Dökümü:



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Güvenlik kamera görüntüleri



-Kaza öncesi Necdet Akyıldız'ın arkadaşıyla kaldırımda yürümesi



-Akyıldız'ın fotoğrafları