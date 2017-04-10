Sarıyer Bld. ve İdman Ocağı Lige Veda Etti

2016-2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı'nda ikinci devre bugün oynanan maçlarla sona erdi.



Ankara Başkent Voleybol Salonu'nda, üçer günlük, iki devreli turnuva maçları sonunda Sarıyer Bld. ve İdman Ocağı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne veda eden takımlar oldu.



Birinci etapta alınan puanlarla, iki turnuva alınan puanların toplamına göre son iki sırayı alan Sarıyer Bld. (11.) ve İdman Ocağı (12.) 2017-2018 sezonunda Birinci Lig'de yer alacaklar.



Sonuçlar şöyle;



Sarıyer Bld. - Nilüfer Bld.: 0 - 3 (23-25, 23-25, 19-25)



İdman Ocağı - Seramiksan: 3 - 2 (21-25, 28-26, 15-25, 25-21, 15-13)



ANKARA / DHA