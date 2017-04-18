Sarıoğlan'da Trafik Kazası : 1 Yaralı
Sarıoğlan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelene trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sarıoğlan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelene trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kayseri-Sivas kara yolunun 65. kilometresinde Mehmet Görgülü (27) yönetimindeki 38 SS 496 plakalı otomobil, Sami Akbulut idaresindeki 58 HG 682 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Görgülü, olay yerine gelen ambulansla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hurdaya dönen otomobilin traktörle çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.