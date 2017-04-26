Sarıoğlan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Sarıoğlan ilçesine bağlı Çiftlik kasabası yakınlarında meydana gelen trafik kazasında O.T.'nin kullandığı 38 YE 741 plakalı otomobil ile H.Ç.'nin kullandığı DN704YW plakalı otomobilin çarpıştığı öğrenildi. Kaza sonrasında 38 YE 741 plakalı otomobil hurdaya dönerken sürücü O.T. olay yerinde hayatını kaybetti.



DN704YW plakalı otomobilin sürücüsü H.Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ