Sarımsakta Çifte Sevinç

Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak hasadı 15 gün sonra başlayacak. Üretici, bu yıl sarımsakta yüksek rekolte bekliyor.



Eylül ayında yaklaşım 20 dönüm arazide ekimi yapılan sarımsağın hasadı için geri sayım başladı. 15 gün sonra sarımsak hasadına başlayacak olmanın sevincini yaşayan üretici, bu yıl yüksek rekolte bekliyor. Çifte sevinç yaşayan üretici, hasat sonrası malın korunması ve saklanması yönünde yeterli imkanın olmamasının hüznünü de yaşıyor. Yaklaşık 6 ay boyunca büyük emek sarf eden üretici, sarımsağın yetiştirilmesi kadar hasat sonrası korunması, saklanması ve pazar sorununun çözümünün de önemli olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi. Araban ovasında kaliteli sarımsağın yetiştirildiğini belirten üreticiler, fakat sarımsağın korunması, saklanması ve pazar yönündeki eksikleri nedeniyle hedeflenen karın sağlanamadığını ifade etti.



Yaklaşık 4 yıldır sarımsak ekimi yaparak geçimini sağlayan Mustafa Yalçın isimli üretici, 5-6 ay emek vererek yetiştirdikleri sarımsağın hasat sonrası ilçeye gelen tüccara çok ucuz fiyatlara satmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, "İlçemizde soğuk hava deposunun olmaması nedeniyle ürünümüzü yok bahasına elimizden çıkartmak zorunda kalıyoruz. Zira sarımsak uzun süre dayanan bir ürün olmadığı için elimizde tutamıyoruz ve satmak durumunda kalıyoruz. Oysa ilçeye yapılacak soğuk hava depomuz olsa belirli bir zamana kadar ürünümüzü burada muhafaza ederek tüccarın kazanacağı parayı kendimiz elde edebiliriz. Burada hem üretici olarak bizler mağdur olurken, diğer taraftan da tüketiciler pahalı yemek zorunda kalıyorlar" dedi. - GAZİANTEP