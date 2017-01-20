Sarıkaya Doğalgaza Kavuşuyor

Yozgat'ın Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçe merkezinde doğalgaz dağıtım hattı çalışmalarının bu yıl başlayacağını söyledi.



Başkan Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye doğalgaz getirilmesi için abone sayılarını tamamladıklarını belirtti.



Doğalgaz çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade eden Açıkel, şunları kaydetti:



"Bu çalışmalar doğrultusunda şehir içine doğalgaz hattı döşeme konusunda lisans alan ve yetkisi bulunan Sürmeli Gaz firması ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanarak ilçe merkezine doğalgaz hattı döşeme çalışmaları başlatılıyor. Normal şartlar altında ilçe merkezine gelmesi 2018 veya 2019 yılı planlanan çalışmalar, yaptığımız girişimler sonucunda bu yıl içerisinde ilçe merkezine doğalgaz hattı döşeme çalışmalarıyla başlayacak."