Sarıkaya'da Teog'da Dereceye Giren Öğrencilere Yemek Verildi

Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede TEOG'da dereceye giren öğrencilere yemek verdi.



Açıkel, Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş'ın da katılımıyla TEOG'da derece elde eden başarılı öğrencileri ve ailelerini ilçedeki bir lokantada konuk etti.



Öğrencileri ve ailelerini kutlayan Açıkel, ilçede eğitimin geliştirilmesi noktasında kendilerinin de ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"İlçemizde öğrencilerimizin bu başarıları bizi gururlandırıyor. İnşallah evlatlarımız daha iyi yerlere gelip daha güzel başarılar elde edeceklerdir. Buna inancımız tamdır. Sarıkaya Belediyesi olarak da siz değerli öğrencilerimize ve ailelerimizle yemekte bir araya gelelim istedik. İnşallah daha güzel başarılarda yine birlikte olacağız. Öğrencilerimizin bu başarısında emekleri bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cüneyt Yoldaş başta olmak üzere bütün eğitim camiasına şükranlarımızı sunuyorum."



Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yoldaş da Açıkel'e teşekkür ederek, öğrencileri ve ailelerini kutladı.



Etkinlikte, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.