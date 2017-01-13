Sarıkaya'da Kar Temizleme Çalışmaları Sürüyor

Sarıkaya Belediyesi temizlik ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizliyor.



Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle belediyeye bağlı temizlik ekiplerinin Mahallelerde ve çeşitli noktalarda yol açma çalışmalarını tamamladığını ifade etti.



Yol kenarlarındaki kar birikintilerini de temizlemeye devam ettiklerini dile getiren Açıkel, şunları söyledi:



"Kar temizleme çalışmaları önceki gün Baran Caddesinde başladı. Bugün de Nevzat Şener Bulvarı üzerinde devam ediyor. Çalışmalarda belediyemize ait iş makineleri ve fen işlerinde görevli personel organize bir şekilde görev yapıyorlar. Temizlenen kar kütleleri kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor. Ayrıca, belediyemiz zabıta amirliğinde görevli personel de kar temizleme çalışmaları esnasında trafik akışını düzenleyerek olası bir tehlikenin önüne geçiyorlar."