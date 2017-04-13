Sarıkaya'da Bahar Temizliği

Sarıkaya'da, baharın gelmesiyle belediye ekiplerince ilçe merkezinde temizlik çalışmaları başlatıldı.



Belediye Başkanı Ömer Açıkel, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezinde yoğun bir temizlik mesaisine başladıklarını söyledi.



İlçenin içerisinden geçen sel taşkın kanallarında kış mevsiminden kalan atıkları belediye ekiplerinin öz verili çalışmalarıyla temizlendiğini ifade eden Açıkel, şöyle konuştu:



"Sarıkaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı temizlik ekiplerimiz, ilçemiz merkezinden geçen sel taşkın kanalı ve çevresinde temizlik çalışması başlattı. Temizlik çalışmalarına itfaiye şefliğimiz de araç ve personel desteği ile katılıyor. Daha güzel ve daha temiz bir Sarıkaya için çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızdan da ricamız, ilçemizi temiz tutmalarıdır."