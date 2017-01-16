Sarıkamış'ta Üzerine Yatak Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde evde oyun oynayan çocuk, üzerine yatakların düşmesi sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış'ta B.S. isimli çocuk yatakların bulunduğu odada oyun oynarken, duvar kenarına dizilmiş yer yataklarının üzerine devrildi. Yatakların altında kalan B.S. boğularak hayatını kaybetti.



Yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine eve gelen jandarma B.S.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.



Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, anne N.S. şüpheli olarak ifadesi alınarak serbest bırakıldı. B.S.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - KARS