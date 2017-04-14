Sarıkamış'ta Sigara ve İçki Kaçakçılığı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir otobüste yapılan aramada gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Sarıkamış Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karakurt mevkisinde araçlarda yaptıkları aramada bir yolcu otobüsünde, M.O'ya ait bavulların içerisinde bandrolü bulunmayan 40 şişe votka ile 800 paket kaçak sigara buldu.



Gözaltına alınan M.O, ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı, yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı. Ayrıca M.O'ya ÖTV Genel tebliği kapsamında bin 692 lira idari para cezası verildi.