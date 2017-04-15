Sarıkamış'ta Sigara Kaçakçısına 5 Bin 600 Lira Para Cezası

Sarıkamış'ta Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinden durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, M.S. isimli yolcuya ait valizde yapılan aramada, TAPDK bandrolü bulunmayan 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ele geçirilen 400 paket kaçak sigara muhafaza altına alınırken, olayla ilgili şüpheli M.S. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Öte yandan M.S.'ye ÖTV Genel Tebliği kapsamında 5 bin 600 TL idari para cezası kesilerek, Türün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na gönderildi. - KARS