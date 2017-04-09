Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Kars ve Erzincan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Erzurum'da nisan ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.



Sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Doğanın karla kaplandığı kentte, sürücüler yolda ilerlemekte zorluk çekti.



Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı kar temizleme ekipleri ise kaldırımlardaki karları temizlemek için çalışma başlattı.



Yağan kar nedeniyle adeta kartpostallık görüntüler oluşturan ağaçlar önünde bazı vatandaşlar da öz çekim yaptı.



Erzincan



Erzincan'ın kent merkezinde aralıklarla yağan kar, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Üzümlü ilçesinde de gece sağanakla başlayan yağış, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, ilçede bir hafta önce çiçek açan kayısı ağaçları da karla kaplandı.



Uyandıklarında beyaz örtü ile karşılaşan ve şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki kar birikintisini temizledi.



Yağış sebebi ile ilçe merkezinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı sürücüler karlı yollarda ilerleyemedi.



Minibüs sürücüsü Kasım Bakan, AA muhabirine, kış lastiklerini yazlık lastiklerle değiştikleri için araçlarını kullanamadıklarını belirterek, "Nisan'ın 9'u oldu yolda 30 santimetre kar var ve arabalar gitmiyor. Şaşırdık kaldık. Herhalde yolda gidebilmek için yeniden kışlık lastikleri takacağız." dedi.



Sarıkamış'ta kar yağışı



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de nisan ayında etkisini gösteren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabah da etkisini sürdüren kar yağışına bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.



Kar yağışı nedeniyle yaban kuşlarının da yiyecek bulmakta zorluk çektiği gözlendi.