Sarıkamış'ta Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde bir yolucu otobüsünün bagajında kaçak sigara ele geçirildi.



Sarıkamış-Erzurum Karayolu Karakurt Jandarma noktasında, jandarma ekiplerince yapılan yol güvenlik kontrollerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, Z.A. isimli yolcuya ait 15 paket More, 270 paket Winston marka bandrolsüz sigara ele geçirildi. Z.A.'ya ait valizde ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan Z.A. karakoldaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.



Çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı, yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılan Z.A.'ya 3 bin 990 TL. idari para cezası kesilerek, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'na gönderildi. - KARS