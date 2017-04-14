Sarıkamış'ta Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kars'ın Sarıkamış İlçesin de Jandarma ekiplerince, yapılan yol kontrollerin de 36 şişe kaçak içki ele geçirildi.



Sarıkamış Jandarma Komutanlığı'nca yapılan yol kontrol ve aramasın da kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, M.O.'ya ait valiz içerisinde TAPDK bandrolü bulunmayan 36 şişe votka ele geçirildi. Ele geçirilen 36 şişe votka muhafaza altına alınırken, şüpheli M.O. gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.O. Jandarmada ki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.



M.O. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı, yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı. Ayrıca M.O. hakkında 27 numaralı ÖTV Genel tebliği kapsamında 1.692 TL. idari para cezası kesilerek Tütün ve Alkol Piyasası düzenleme kurumuna gönderildi.



IÇ- - KARS