Sarıkamış'ta Baraj İnşaatında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Karakurt bölgesinde yapımı devam eden baraj inşaatında çalışan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış baraj tünelinde gece vardiyasında çalışan Y.M.P.'yi gündüz vardiyasına gelen arkadaşları, tünel içerisinde yerde yüzüstü hareketsiz yatarken buldu. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Y.M.P. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olayla ilgili Sarıkamış Cumhuriyet Savcısı'na bilgi verilirken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. - KARS