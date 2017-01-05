Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te, "Sarıkamış Şehitlerini Anma ve Bayraklı Kayak Etkinliği"nin düzenleneceği bildirildi.



Tatvan Polis Kampı ile Nemrut Kayak Merkezinde düzenlenecek etkinlikler hakkında gazetecilere açıklama yapan Vali Ahmet Çınar, Sarıkamış Harekatı'nın 101 yıl önce yaşandığını anımsattı.



İnsanlık tarihinin en acı olaylarından birinin Sarıkamış'ta yaşandığını hatırlatan Çınar, şöyle konuştu:



"O dönem Osmanlı ordusunun mensubu askerlerimiz şehit olmuşlardı. Tek bir kurşun atmadan sadece bir sefer yürüyüşünde, ağır kış şartlarında şehit olmuşlardı. Bu acıyı unutmamız imkansız. 100 yıl geçse de bu acıyı hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Başta Sarıkamış olmak üzere ülkemizde bu acı olayın yıl dönümünde birtakım anma etkinlikleri yapılıyor. Tabi düşünürsek 100 yıl önce Osmanlı o dönem 9 cephede savaşmıştı. Çanakkale ve Kutulamare'de sadece zafere ulaşılmıştı. Buna rağmen yenik sayılmıştık. Şimdi şunu görüyoruz, 100 yıl sonra Mehmet Akif'in dediği gibi 'Tarih tekerrürden ibarettir.' sözünü göz önüne alırsak, yine aynı ülkeler, zihniyetler, aynı hedef ve amaçla ülkemize saldırmış durumdalar. Bu zihniyetler, vekalet savaşıyla kendilerinin ürettikleri ve destekleyip büyüttükleri taşeron teröristleri üzerimize salmak suretiyle yapıyorlar. Hepimizin tarihi iyi bilmemiz ve iyi görmemiz gerekiyor. Türkiye 100 yıl önce yaşadığı hadiselerin amaç ve hedef bakımından daha büyüğünü şu günler yaşamaktadır. Ama milletimiz ve hepimiz biliyoruz ve görüyoruz ki birlik ve bütünlük içinde büyük bir direniş göstermektedir. Allah'ın izniyle zaferi hep birlikte bu ülke ve millet tadacaktır. Artık tarihten ibret almış bir millet var. İnşallah bu kötü tarih tekerrür etmeyecek."



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise Sarıkamış Şehitleri'nin aziz hatıralarını yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere, 8 Ocak Pazar günü etkinlik düzenleyeceklerini bildirdi.



Özkan, program hakkında şu bilgileri verdi:



"Etkinliğimiz valiliğimizin himayesinde gerçekleşecek. Bu etkinliğe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız destek sunacak. Pazar günü gelecek insanlarımızı taşımak üzere Tatvan ve Bitlis belediyelerimiz taşıma amaçlı organizasyon yaptı. Bitlis'te, Tatvan Durağından, Tatvan'da ise Yaşam AVM önünden saat 09.00 itibariyle minibüsler kalkacak. İnşallah o gün coşkuyla yukarıya çıkacağız. Nemrut Dağında yürüyüş, konuşmalar, Muş, Bingöl ve ilimizdeki kayakçılar bayraklı kayak gösteri düzenlenecek."