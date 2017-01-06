Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" Düzenlenecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize ettiği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" 8 Ocak Pazar günü Malatya'da yapılacak.



Konuyla ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün web sitesinde bir açıklama yayımlanarak, isteyenlerin programa katılabilecekleri paylaşıldı.



Yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerimize tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak ve milli birlik duygusunu artırmak için atalarımızın göstermiş olduğu fedakarlıklardan yola çıkarak, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" düzenleyeceğiz. Gençlerimize tarih bilincini kazandırmak, vatan sevgisini aşılamak ve milli birlik duygusunu artırmak için atalarımızın göstermiş olduğu fedakarlıklardan yola çıkarak, toplumumuzda bir farkındalık oluşturmak ve vatan savunması uğrunda çekilen sıkıntıları yerinde göstermek amacıyla 08 Ocak 2017 Pazar Günü Saat 10: 00'da İnderesi Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne ait yürüyüş yolunda "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yapılacaktır.



-Programın İçeriği



Yürüyüş başlangıç saat 10: 00'da başlayıp, yürüyüş sonunda kur'an tilaveti, Şehitlere Dua, Günün Anlam ve önemine dair protokol konuşması, çorba ikramı ve dağılış şeklindedir. Kamuoyuna duyurulur"denildi. - MALATYA