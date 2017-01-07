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Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı

Kayseri Valiliği, Sarıkamış şehitlerini anma programının Erciyes dağındaki olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle Cumhuriyet Meydanına alındığını bildirdi.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı

Kayseri Valiliği, Sarıkamış şehitlerini anma programının Erciyes dağındaki olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle Cumhuriyet Meydanına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazar günü sat 10.00'da Valilik önünden başlayacak yürüyüş Kartal Şehitliğinde son bulacak.

Açıklamada, anma programının Kartal Şehitliğinde yapılacağı kaydedildi.

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