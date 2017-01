Sarıkamış Şehitleri, "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor" Sloganıyla Düzenlenen Yürüyüşle Anıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor" adlı yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.



Enver Paşa komutasında 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik, 'Türkiye Şehitleri ile Yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye'nin dört tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 25 bin kişi katıldı.



Saat 10.30'da başlayan yürüyüşte katılımcılar dev bayrak ve Atatürk posterleri ile 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla sıfırın altında 10 derece olan soğukta yürüyüşe başladı. Zorlu yürüyüşe katılanlar Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur yolunu izleyerek Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki Sarıkamış Şehitliği tören alanına geldi. - KARS