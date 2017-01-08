Sarıkamış Şehitleri Kayseri'de Anıldı

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 102'nci yıl dönümünde, harekatta şehit olan askerler, Kayseri'de düzenlenen yürüyüş ve etkinliklerle anıldı.



Kayseri Valiliği önünde başlayan Sarıkamış Şehitlerini Anma programına Vali Süleyman Kamçı, Kayseri 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, askerler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran takımının marşı ile başlanan yürüyüş Garnizon şehitliği önüne kadar devam etti. Yürüyüş sırasında öğrenciler 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganı attı. Yürüyüş sonrası konuşan Vali Süleyman Kamçı, "10 binlerce vatan evladımızın soğuk iklim şartlarına aldırış etmeden düşman üzerine yürüdüğü fakat karlarla kaplı Allahu Ekber Dağ'larının zirvelerini aşamayarak şehitlik mertebesine ulaştığı Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıldönümündeyiz. Sarıkamış'taki hazin yenilgi 1. Dünya Savaşı'nın kaderini doğrudan etkilememişti ama zihinlerde yarattığı etkiyi hala hissetmekteyiz. Vatanın kutsallığı inancıyla şehitlik mertebesinden başka varacak daha yüce bir makam olmadığı bilinciyle cepheye giden askerlerimiz toprağın kara bağrına kefensiz gömülmüşlerdir. Sarıkamış'ta şehit olan vatan evlatları Türk milletinin Allah yolunda vatan, millet ve bayrak için ölümü göze almaktan çekinmeyeceğinin en bariz örneğini sergilemişlerdir. Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 10 binlerce vatan evladını saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" dedi.



Yapılan konuşmanın ardından Tekden Koleji öğrencileri tarafından tiyatro gösterisi yapıldı. Gösteride asker kıyafeti giyen öğrenciler, Kayseri Komando Tugayı'nda daha önce görev yapan bazı askerlerin anılarını anlattı. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından okunan duanın ardından program sona erdi. - Kayseri