Kastamonu'da Sarıkamış Şehitleri Anma yürüyüşü düzenlenecek.
Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla 102. yılında, "Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.
Yürüyüş, Kastamonu Kalesi'nde son bulacak.
Kastamonu Kalesi'nde düzenlenecek programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak.
Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler
Kastamonu'da Sarıkamış Şehitleri Anma yürüyüşü düzenlenecek.
Kastamonu'da Sarıkamış Şehitleri Anma yürüyüşü düzenlenecek.
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