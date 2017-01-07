TÜMÜ
Haberler Search
Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler

Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler

Kastamonu'da Sarıkamış Şehitleri Anma yürüyüşü düzenlenecek.

Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler

Kastamonu'da Sarıkamış Şehitleri Anma yürüyüşü düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının organizasyonuyla 102. yılında, "Vefakar Gençlik, Cefakar Ecdadını Unutmayacak" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

Yürüyüş, Kastamonu Kalesi'nde son bulacak.

Kastamonu Kalesi'nde düzenlenecek programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunacak.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads