Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler

Muğla'da vatandaşlar ve protokol, Sarıkamış Şehitleri için yürüyecek.



Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyecek vatandaşlar Sarıkamış Şehitleri'ni anacaklar.



Muğla'nın dört bir yanından vatandaşlar, Sarıkamış'ta şehit düşen mehmetçikleri 102'nci yılında anmak için 8 Ocak'ta Muğla Cumhuriyet Anıtı'nda bir araya gelecek.



Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Yürüyüşü'ne katılacak vatandaşlar, Sarıkamış'ta şehit düşen binlerce vatan evladına olan görev ve sorumluluklarını bir kez daha hatırlatacak.



Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından gençliğin gelişimine katkı sağlamak, eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak ve gençlere tarihin, kültürel mirasın daha iyi tanıtılabilmesi çerçevesinde 8 Ocak'ta "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü"nün düzenleneceğini söyledi.



Yürüyüşe büyük önem verdiklerini belirten Öçalmaz "Yaşlısıyla, genciyle tüm halkımızı Sarıkamış'ta şehit verdiğimiz atalarımızı yadetmeye davet ediyoruz. Geçen yıl yürüyüşümüze yaklaşık 5 bin kişi katılmıştı. Bu yıl daha kalabalık olmak istiyoruz." dedi.



Öçalmaz, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak açılış konuşmaları ile saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edileceğini kaydetti.



Sarıkamış Şehitleri'ni anma yürüyüşünün Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacağını vurgulayan Öçalmaz, yürüyüşün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde son bulacağını ifade etti.



Konuşmaların ardından Vali Çiçek ile basın mensuplarına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürüyüş için hazırlattırılan bere, eldiven ve atkı hediye edildi.