Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüyecekler

Şereflikoçhisar ilçesindeki Gençlik Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından pazar günü düzenlenecek Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşüne 90 kişilik grupla katılacaklarını bildirdi.



Şereflikoçhisar Gençlik Merkezi Müdür Vekili Metin Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı tarafından gençliğin gelişimine katkı sağlamak, eğitim ve kültür alanında yapılabilecek faaliyetleri planlamak ve gençlere tarihin, kültürel mirasın daha iyi tanıtılabilmesi çerçevesinde 8 Ocak Pazar günü "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü"nün düzenleneceğini belirtti.



Şereflikoçhisar'da eğitim ve öğretim veren Yavuz Sultan Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 90 kişilik kafilenin 2 otobüs ile Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yapılacak yürüyüşe katılacağını kaydeden Ateş, "Gölbaşı'nda bin kişi ile yürüyüş yapılacak Eymir Gölü girişinden Gölbaşı'na kadar olan 10 kilometrelik mesafede Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlenecek. Bizde orada olacağız." dedi.