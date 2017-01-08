Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,DHA) Nevşehir,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce Sarıkamış Harekatı'nın 102,inci yılı etkinlikleri kapsamında kar altında yürüyüş düzenlendi.Yürüyüşe katılanlara bera atkı.eldiven ve Türk bayrağı dağıtıldı. Gençlik spor il müdürlüğü önünde,yaklaşık 300-kişilik grup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez'ya Allah bismillah allahuekber diyene' sloganları attı. Sıfırın altında bir derecede başlayan yürüyüşe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Alay komutanı jandarma kıdemli Albay Yusuf ziyaddin Cavlak Emniyet Müdürü Mehmet Artunay,Gençlikspor il müdürü Mustafa Ünlübay yanı sıra daire müdürleri öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş Şehitlik anıtı önünde sona erdi. Burada konuşan Gençlik merkezi müdürü Arsan Dörtkol,bugün bu mekanda bu yürüyüşle gerçekleştirdiğimiz anma günü bundan yüz iki yıl önce 'Sarıkamış Allahuekber Dağlarında şehit düşen ecdadımızın bizlere bıraktığı iz ve tefekkürün yeniden yaşatılmasıdır"dedi.



Dörtkol,1914-1915 yıllarında Osmanlı-Rus savaşında meydana gelen bu üzücü şahadet olayı umut ve niyaz ediyoruz ki Yüce Rabbimizin katında makbul olsun ve ayrıca bu güne kadar devam eden Hak ve Batılın yer yüzündeki mücadele ve savaşlarında Hak adına savaşıp canlarını feda edenlerin eriştiği yüksek şahadet makamına erişmiş olsun .Geçen yüz iki yıl vatan savunması için Çanakkale'de,Balkanlar'da,Kafkasya'da,Trablusgarp ta ve ve daha nice yerlerde şahadet şerbetini içen tüm şehitlerimizi anarken Bu yüzyılda gerek kurtuluş Savaşında gerek Kore'de gerek Kore'de gerekse Kıbrıs ta şehir olan tüm ecdadımızda rahmet ve minnetle anıyoruz .



Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatman ve onları hafızalarımızda sürekli diri tutmalıyız .Sarıkamış yüzyılın unutulmaması ve daima hayırlı ve dua ile anılması gereken bir kahramanlık vesikasıdır.



Başta Sarıkamış şehitlerini üstünde nefes aldığımız yaşadığımız bu vatan toprakları için can vermiş tüm şehitlerimizi ve özelikle de 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz .