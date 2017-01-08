Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdüler

Türkiye'nin 81 ilinde Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüş Trabzon'da da yapıldı.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando takımı eşliğinde Atapark'tan Atatürk Alanı Meydan Parkı'na kadar yapılan yürüyüşe Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Özürk, Gençlik Merkezi liderleri, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Yavuz, "Bir asır önce ülkemizin ve vatanımızın bütünlüğünü muhafaza etmek için hiçbir sorgu sual etmeksizin emre itaat eden ecdadımız, Sarıkamış dağlarında eksi 30-40 derecelerde vatan için mücadele ettiler. O manada harekata katıldılar ve donarak şahadet mertebesine eriştiler. Şimdi de sanki hiçbir şey değişmemişçesine ülkemizin bekası için bayrağımız için vatanımız için ezanımız için yine fedakarlıksa fedakarlık, şahadetse şahadet diyoruz. Ülkemiz için hep birlikte birlik ve beraberliği, düzeni korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Gerekirse canımızı feda ediyoruz, her türlü fedakarlığa katlanıyoruz. Dört bir yandan ülkemize, vatanımıza yönelik saldırıları birlikte yaşıyoruz. Hiçbir zaman metanetimizi, sabrımızı, ferasetimizi kaybetmeyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anacağız, gazilerimize şifalar dileyeceğiz, ülkemizi böldürmeyeceğiz. Bu vesile ile Sarıkamış şehitlerini rahmetle anıyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Sarıkamış şehitleri için dua edilirken, daha sonra alandakilere çorba ikramı yapıldı. - TRABZON