GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Kazım Karabekir Camisinden genel görüntü
Camiden genel görüntü
Mevlid ve duanın okunması KARS - Sarıkamış harekatının 102. yılı etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir Camisi'nde mevlit okutuldu.
Sarıkamış Şehitleri Için Mevlit Okutuldu - Kars
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kazım Karabekir Camisinden genel görüntü Camiden genel görüntü Mevlid ve duanın okunması KARS - Sarıkamış harekatının 102. yılı etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir Camisi'nde mevlit okutuldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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