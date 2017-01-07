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Sarıkamış Şehitleri Için Mevlit Okutuldu - Kars

Sarıkamış Şehitleri Için Mevlit Okutuldu - Kars

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kazım Karabekir Camisinden genel görüntü Camiden genel görüntü Mevlid ve duanın okunması KARS - Sarıkamış harekatının 102. yılı etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir Camisi'nde mevlit okutuldu.

Sarıkamış Şehitleri Için Mevlit Okutuldu - Kars

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Kazım Karabekir Camisinden genel görüntü
Camiden genel görüntü
Mevlid ve duanın okunması KARS - Sarıkamış harekatının 102. yılı etkinlikleri kapsamında Kazım Karabekir Camisi'nde mevlit okutuldu.

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