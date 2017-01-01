Sarıkamış Şehitleri İçin Bayraklı Kayak Yarışı Düzenlenecek

BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki Nemrut Kayak Merkezinde Sarıkamış şehitleri için 8 Ocak Pazar günü kayak yarışları ve bayraklı kayak gösterileri düzenlenecek.



Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Sarıkamış şehitlerinin 102. yıl dönümünde Nemrut Kayak Merkezinde bir dizi aktivite düzenleyeceklerini söyledi. Vali Çınar, "Kars Sarıkamış şehitlerimizin yıl dönümü münasebeti ile bizlerde binlerce şehidimizi unutmama ve unutturmamak adına karı ve kışı da değerlendirerek hem kayak yarışları hem de bayraklı kayak gösterileri düzenlemeyi planlıyoruz. 102 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olan binlerce evladımızı şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - BİTLİS