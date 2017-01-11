Sarıkamış Şehitleri Beylikdüzü'nde Anıldı

Beylikdüzü'nde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla şehitler için anma programı düzenlendi.



Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sarıkamış Şehitleri Platformu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından çok sayıda vatandaş, kar yağışı altında İhlas Okulları Konferans Salonu'na yürüdü.



Salondaki programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Platform başkanı Metin Karayazı'nın yaptığı konuşmanın ardından, "Sarıkamış", tiyatro gösterisiyle canlandırıldı.



Salondaki programın ardından, dönemin askeri kıyafetlerinden ekip, Beylikdüzü Yaşam Vadisindeki Balıkçı Kenan Tesislerine geçti. Temsili askerler, burada da gösteri sundu. Gösteriyi izleyen bazı vatandaşların duygulandığı gözlendi.



Programa Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yafes Bakırcı, Beylikdüzü Kars Ardahan Iğdır Derneği Başkanı İbrahim Hakkı Damat ve çok sayıda vatandaş katıldı.