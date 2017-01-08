Sarıkamış Şehitleri Anılıyor - Sakarya/ısparta/usak/bolu/

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Yürüyüşe katılanlara ay yıldızlı bere, atkı ve eldiven dağıtılması

Katılımcıların şehitler için sloganlar eşliğinde yürüyüşleri

Detaylar SAKARYA/ISPARTA/USAK/BOLU/BALIKESİR- Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla yurdun çeşitli yerlerinde anma yürüyüşleri düzenlendi.

Sakarya'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Adapazarı ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu önünde toplanan grup, Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin asker için Türk bayrağı ve pankart açtı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce dağıtılan ay yıldızlı bere, atkı ve eldivenleri takan grup, soğuk ve karlı havaya aldırış etmeden Yorgalar Mezarlığındaki şehitliğe kadar yürüdü.



"Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atıp tekbirler getirerek Çark Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan geçen gruba, vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.



Çoğunluğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan grup, burada şehitler için İstiklal Marşı okudu, saygı duruşunda bulundu.



Etkinlikte konuşan Gençlik Merkezi Sakarya Şube Müdürü Ali İhsan Çokan, Türkiye'nin son günlerde yaşadığı olumsuz olaylardan sonra böyle bir birliğe destek verdikleri için katılımcılara teşekkür ederek, Çokan, Sarıkamış şehitleri nezdinde tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua ile son bulan etkinliğin ardından katılımcılara çorba ikram edildi.