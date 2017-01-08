Sarıkamış Şehitleri Anılıyor - Kayseri/bingöl/kastamonu/

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

KAYSERİ

Yürüyüş

Canlandırma

BİNGÖL

Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrağıyla yürüyüşe katılan ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarının atılması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması

KASTAMONU

Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşün başlaması

Yürüyüşten detaylar

Kastamonu Kalesi'nden detaylar

Kuran-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesi

Çorba ikramı

ERZİNCAN

Vatandaş ve protokolün toplanması

Vatandaşların yürüyüşe geçmesi

Yürüyüş yapan vatandaşların cumhuriyet meydanına gelişi

Saygı duruşu

Kuran tilaveti okunması

Erzincan Valisi Ali Arslantaş konuşması KAYSERİ/BİNGÖL/KASTAMONU/ERZİNCAN - Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüşler düzenlendi.