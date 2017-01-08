GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
KAYSERİ
Yürüyüş
Canlandırma
BİNGÖL
Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrağıyla yürüyüşe katılan ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarının atılması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması
KASTAMONU
Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşün başlaması
Yürüyüşten detaylar
Kastamonu Kalesi'nden detaylar
Kuran-ı Kerim okunması ve şehitler için dua edilmesi
Çorba ikramı
ERZİNCAN
Vatandaş ve protokolün toplanması
Vatandaşların yürüyüşe geçmesi
Yürüyüş yapan vatandaşların cumhuriyet meydanına gelişi
Saygı duruşu
Kuran tilaveti okunması
Erzincan Valisi Ali Arslantaş konuşması KAYSERİ/BİNGÖL/KASTAMONU/ERZİNCAN - Sarıkamış şehitleri anısına yürüyüşler düzenlendi.
Sarıkamış Şehitleri Anılıyor - Kayseri/bingöl/kastamonu/
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : KAYSERİ Yürüyüş Canlandırma BİNGÖL Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrağıyla yürüyüşe katılan ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarının atılması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşması KASTAMONU Cumhuriyet Meydanı'ndan yürüyüşün başlaması...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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