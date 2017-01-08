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GÜMÜŞHANE
Yürüyüş
Vali'nin konuşması
Röportajlar
İkramlar
TOKAT
Vatandaşların toplanması
Yürüyüşten görüntü
Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'in açıklaması
Yürüyüş
Dua yapılması
SİİRT
Siirt Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan binlerce kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş
Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Edebiyat öğretmeni Hayrettin Amcalar'ın konuşması
İl Müftüsü Faruk Arvas'ın şehitler için dua okuması
Programın çıkışında konferans salonu önünde kurulan stantlarda vatandaşlara hoşaf ve fıstıklı ekmek ile Sarıkamışı anlatan hikaye ve kitaplar dağıtılması GÜMÜŞHANE/TOKAT/SİİRT - Sarıkamış Harekatının 102. yıldönümü dolayısıyla 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi.
Sarıkamış Şehitleri Anılıyor - Gümüşhane/tokat/
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : GÜMÜŞHANE Yürüyüş Vali'nin konuşması Röportajlar İkramlar TOKAT Vatandaşların toplanması Yürüyüşten görüntü Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'in açıklaması Yürüyüş Dua yapılması SİİRT Siirt Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için...
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