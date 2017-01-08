Sarıkamış Şehitleri Anılıyor - Gümüşhane/tokat/

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GÜMÜŞHANE

Yürüyüş

Vali'nin konuşması

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İkramlar

TOKAT

Vatandaşların toplanması

Yürüyüşten görüntü

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'in açıklaması

Yürüyüş

Dua yapılması

SİİRT

Siirt Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş için 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan binlerce kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi Edebiyat öğretmeni Hayrettin Amcalar'ın konuşması

İl Müftüsü Faruk Arvas'ın şehitler için dua okuması

Programın çıkışında konferans salonu önünde kurulan stantlarda vatandaşlara hoşaf ve fıstıklı ekmek ile Sarıkamışı anlatan hikaye ve kitaplar dağıtılması GÜMÜŞHANE/TOKAT/SİİRT - Sarıkamış Harekatının 102. yıldönümü dolayısıyla 'Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü' düzenlendi.