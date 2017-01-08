Sarıkamış Şehitleri Anılıyor - Antalya/burdur/

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.



Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık bin 500 kişi, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Şehidim hakkını helal et bize" sloganları ile Karaalioğlan Parkı'na kadar yürüdü.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destek verdiği etkinlikte, sporcular ve öğrenciler 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.



Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne, mehter takımı ve 2 atlı polisi de katıldı.



Anma etkinliği Kur'an-ı Kerim okunması ve "Tarihimizin En Beyaz Dramı" tiyatro oyunu ile son buldu.