Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Kaman ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş yapıldı.



Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen yürüyüş, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı önünden başladı. Kar yağışı altında yapılan yürüyüşe katılanlara Kaman Gençlik Merkezince atkı, bere, eldiven ve Türk bayrağı dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı kadar devam eden yürüyüşe katılan gençler, "Vefakar gençlik, fedakar ecdadını unutmayacak" şeklinde slogan attı.



Yürüyüşe Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkanı Erhan Talu, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Gündüz, AK Parti İlçe Başkanı Necati Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci de katıldı.



Yürüyüş sonunda katılımcılara gençlik merkezince çorba ikram edildi.



Kaymakam Girgin, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, 81 il ve tüm ilçelerde Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla etkinlikler yapıldığını belirterek, şunları söyledi:



"Bizler millet olarak köklü maziye sahibiz. Tarihimiz bizler için ibretlik vesikalarla doludur. Gençliğe tarih bilincini aşılamak ve vatan sevgisini, milli benlik duygusunu hissettirmek için 102 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında savaşarak veya donarak şehit olmuş, bu vatan için can vermiş mehmetçiklerimizi anmak ve Sarıkamış ruhunu yad etmek istedik. Bugün hava soğuk ama 102 yıl önce bundan daha soğuk bir havada memleketimizin bekası için savaşmanın, şehit olmanın ne demek olduğunu hissettik."



Konuşmanın ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dua okundu.