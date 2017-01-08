Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Siverek ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde Karacadağ'a yürüyüş yapılarak, şehitler için dua edildi.



Siverek Eyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi kursiyerleri, Sarıkamış şehitleri anısına düzenlenen yürüyüşle ellerinde Türk bayraklarıyla karla kaplı Karacadağ'a çıktı.



Merkezin gençlik lideri Ercan Ay, yaptığı açıklamada, şehitleri daha iyi anlamak için Karacadağ'da etkinlik yapmayı tercih ettiklerini belirterek, "Sarıkamış'ta şehit düşen 90 bin askerimizin anısına burada gençlerimiz ile birlikte yürüyüş düzenledik. Şu an varlığımızın sebepleri olan şehitlerimiz için dua ediyoruz. Amacımız gençlerimizin atalarımızın bizim için neler yaptıklarını göstermekti." diye konuştu.



Etkinliğe katılanlar, şehitler için yapılan duanın ardından kent merkezine döndü.