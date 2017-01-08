Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Kırşehir'de Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı dolayısıyla şehitler anısına yürüyüş düzenlendi.



Cacabey Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle Ahmet Tozluklu Şehitliğine kadar yürüdü.



Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi tarafından "Vefakar Gençlik Fedakar Ecdadını Unutmayacak" temasıyla yapılan Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşünde çeşitli sloganlar atan vatandaşlar, burada şehitler ve gaziler için dua etti.



Şehitlik önünde vatandaşlara konuşan Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Sarıkamış şehitlerini ve bütün şehitleri rahmetle ve saygıyla andıklarını söyledi.



Şentürk, "22 Aralık 1914'te Sarıkamış'ta Osmanlı Ordusu ve Ruslar arasında başlayan savaşta Osmanlı Ordusu 90 bin civarında şehit verdi. Şehitlerimizin bir kısmı Sarıkamış'ta soğuktan donarak şehit oldular. Kıyafetleri soğuğa oldukça dayanıklı olan Rus ordusu, donarak şehit olan ordu mensuplarımız için 'Biz onlara ulaşmadan, onlar donarak Allah'a ulaşmıştı' diyorlardı. Bizler de şehitlerimiz4in anısına, hatıralarını genç zihinlerde canlı tutmak ve gençlerimizde tarih bilincini ve şuurunu oluşturmak maksadıyla ülkemizin her tarafında yürüyüşler tertip ediyoruz. Sarıkamış'ta olsun, Yemen'de olsun, Çanakkale'de olsun her aileden mutlaka şehit ya da şehitler vardır. Bu duygularla, bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum." dedi.



Yürüyüşe Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Gençlik Merkezi Müdürü Emre Aslan, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.