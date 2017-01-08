Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

Afyonkarahisar'da Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.



Sarıkamış şehitleri anısına İmaret Camisi önünden başlayan yürüyüş, Anıtpark Meydanı'nda sona erdi.



Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hatice Özkal ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, tekbirler getirildi ve "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atıldı.



Yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, şehitler için dua edildi.