Sarıkamış Şehitleri Anılıyor

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Merga Bütan Kayak Merkezi'nde anma yürüyüşü

Dua yapılması

Kardan yapılan anıtlar - Hakkari

Hakkari'de de Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde anma yürüyüşü düzenlendi.



Şibekör tepesinden başlayan 3 kilometrelik yürüyüşte Mehmetçiğin taşıdığı Türk bayrağının arkasından giden kalabalık, yer yer bir metre kalınlığı aşan karda zorlu anlar yaşadı. Kayak merkezinde son bulan yürüyüşe katılan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve beraberindekiler, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua etti.



Toprak ve beraberindekiler daha sonra kayak merkezinde şehitlerin kardan yapılan anıtlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirip Gençlik Merkezinin hazırladığı fotoğraf sergisini gezdi.



Vali Toprak burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yıl dönümü nedeniyle Hakkari'de polis, asker, gençler ve vatandaşlarla anma yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.



"Bugün gördüğünüz gibi Ocak 1915'tekine benzer şekilde soğuk, kar ve tipi var." ifadelerini kullanan Toprak, "Biz de bu vesileyle atalarımızın ne zorluklarla mücadele ettiklerini, nelere katlandıklarını ve vatan, millet, bayrak uğruna nasıl şehit olduklarını hep beraber idrak etmiş olduk. Biraz da olsa onların zorluklarını anıp, ne kadar büyük fedakarlık yaptıklarını bütün duygularımızla hissettik." dedi.



Bu toprakların kolay kazanılmadığına dikkati çeken Toprak, "Bu topraklar kolay kazanılmadı, kolay elimizde durmuyor. Bugün hala hain emelleri üzerimizde gerçekleştirmeye çalışanlar var. Fakat şanlı tarihimizde olduğu gibi, bundan sonra da hiç bir hain amacına ulaşamayacak. Bu gençlerimiz, askerimiz, polisimiz, vatandaşımız, kardeşlerimiz olduğu müddetçe bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak ve biz bugün olduğu gibi birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde devletimizi çok daha huzurlu, sağlıklı, güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız." diye konuştu.



Yürüyüşe, Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak, Hakkari İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Reşit Güldal, polis, asker, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.